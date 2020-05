Auto krachte in Auslage eines Tattoo-Studios

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Freitag ein Auto in die Auslage eines Tattoo-Studios gekracht. Ein 22-Jähriger war in den frühen Morgenstunden über die Lehener Brücke Richtung stadtauswärts gefahren und wollte danach von der Ignaz-Harrer-Straße in eine Seitenstraße einbiegen. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, berichtete die Polizei.