Treffen von Vertretern der Kulturbranche: Die Politik kam zum Zuhören

Gestern Nachmittag wollte Mayer aber weniger reden, „sondern zuhören“. Das jedenfalls kündigte die Staatssekretärin vor dem kurzfristig anberaumten Treffen mit rund 40 Vertretern der heimischen Kulturbranche an: „Wir wollen ganz genau wissen, was die Branche braucht.“ Neben Mayer und dem formell für die Kultur zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nahmen unter anderem Burgtheater-Direktor Martin Kusej, Josefstadt-Chef Herbert Föttinger, aber auch Bernhard Rinner vom Österreichischen Theatererhalterverband, dem auch das Tiroler Landestheater angehört, an der Besprechung teil. Zentrales Thema war, was Anfang kommender Woche als Verordnung in Kraft treten soll: die Rahmenbedingungen für weitere Lockerungen im Proben- und Veranstaltungsbereich.