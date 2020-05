Kitzbüheler Tourismusverbände: Mitarbeiter sollen gehalten werden

Kitzbühel – Den Gürtel enger schnallen heißt es bei den Tourismusverbänden. Sie erwarten für das heurige Jahr Mindereinnahmen in Millionenhöhe. So rechnet der TVB Kitzbüheler Alpen Brixental mit einem Loch von 1,5 Millionen Euro in der Kasse. „Wir sind aber gut aufgestellt und können auch auf Rücklagen zurückgreifen“, sagt TVB-GF Max Salcher. Dazu hofft er noch auf Hilfen vom Land Tirol. Schon jetzt klar ist, dass vor allem Ausgaben durch Großevents wegfallen. „Klar ist für uns aber auch, dass wir nicht bei den Mitarbeitern und der Infrastruktur sparen werden“, betont Salcher. Der Vorstand habe erst kürzlich entschieden, dass im Jahr 2020 keine Mitarbeiter gekündigt werden. Insgesamt sind dies beim TVB Brixental 36 Personen.