Bauern in Serfaus und Osttirol fürchten weitere Wolfsrisse

„Unsere Bauern sind in großer Sorge, dass die Serie der Wolfsrisse weitergeht“, sagte Bürgermeister Paul Greiter am Freitag zur TT. Das Beuterevier des Wolfes – Einheimische sprechen auch von zwei Wölfen – werde almwirtschaftlich sowie touristisch intensiv genutzt, zeigte Greiter auf. „Wir haben kein Verständnis, dass das Komperdell-Gebiet jetzt auch der Lebensraum von Wölfen sein soll.“ Bedenklich sei, dass vorigen Herbst auch Rehe den Bautegreifern zum Opfer fielen – und zwar in Ortsnähe, so Greiter. Eine DNA-Analyse bestätige diesen Befund.