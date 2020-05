Silberregion vergoldet die Anreise: TVB lockt österreichische Urlauber

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Den Urlaub mit etwas zu beginnen, das nichts kostet, und dann noch jede Menge Gratis-Angebote erhalten – das klingt wie eine Reise ins Schlaraffenland. Doch mit der Initiative „Urlaub bei uns dahoam“ bietet der Tourismusverband Silberregion Karwendel genau das allen Gästen aus Österreich an.

Urlaubsreisen sind durch die Corona-Situation nur bedingt möglich. Viele warten auf Grenzöffnungen. Anderen fehlt das Geld für eine weite Reise und manche haben Sorge vor einer Fahrt ins Ausland. „Um unsere Vermieter in der Silberregion zu unterstützen und den Österreich-Markt mehr zu bewerben, haben wir ein besonderes Paket geschnürt“, sagt TVB-Geschäftsführerin Elisabeth Frontull.

Alle Urlaubsgäste aus Österreich können ab fünf Übernachtungen kostenlos mit den ÖBB-Zügen anreisen. „Sie werden dann mit unserem Shuttle am Bahnhof abgeholt und zur Unterkunft gebracht“, sagt Frontull. Zusätzlich erhalten die Gäste die Silbercard Plus, ein Ticket, mit dem sie über 30 Attraktionen in der Region teils gratis oder vergünstigt besuchen können. Auch ein gecoachtes Sommer- sowie ein Kinder- und Familienprogramm sind im Urlaubs­preis inbegriffen. Dazu zählt etwa eine geführte Sonnenuntergangswanderung aufs Kellerjoch oder ein Bauernhoftag für Kinder.

Die Zugreise muss zwar von den Urlaubsgästen über die ÖBB normal gezahlt werden. „Aber sie erhalten die Kosten dann von uns im TVB-Büro rückerstattet, und zwar in Form von Silberzehnern“, sagt Frontull. So können sich die Gäste die Reisekosten sparen und stattdessen das Geld in der Region investieren. Der Silberzehner gilt als regionale Währung und kann in Geschäften, der Gastronomie, bei Dienstleistern oder in Supermärkten verwendet werden. „So etwas gibt es meines Wissens in ganz Österreich nicht. Das ist schon ein besonderes Alleinstellungsmerkmal für uns“, freut sich Frontull.

