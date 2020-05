Pflegeheim kommt nach Ehenbichl

Ehenbichls Bürgermeister Wolfgang Winkler, der eine eigene Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hatte, zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert: Ihm seien die berühmten „Steine vom Herzen gefallen“. Von Seiten der Gemeinde Ehenbichlseien bereits „viele Vorarbeiten geleistet“ worden. So habe man beispielsweise bei der Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Erweiterungsflächen für einen Neubau vorgesehen und Lösungsvorschläge für den bestehenden Hubschrauberstandort ausgearbeitet. Der Verband stellte auch die Weichen für die Rekrutierung von neuem Pflegepersonal – Stichwort „Spanien-Konzept“.

Natürlich hätte der Alternativstandort beim „Haus zum guten Hirten“ in Reutte mit unmittelbarer Zentrumsnähe auch seine Vorteile gehabt, räumt Winkler ein: „Letztlich bemühen sich alle Gemeinden im Bezirk darum, ihre Bürger so lange wie möglich in gewohnter Umgebung halten zu können und am Dorfleben teilhaben zu lassen. In allen Talschaften bietet man betreutes oder betreubares Wohnen an und der Sozial- und Gesundheitssprengel baut sein Angebot ebenfalls laufend aus, um stationäre Einrichtungen zu entlasten.“