Nach Messerattacken in Baden: U-Haft verhängt

Über den 19-jährigen Beschuldigten im Zusammenhang mit den Messerattacken in Baden ist am Freitag die U-Haft verhängt worden, wie Birgit Borns, Vizepräsidentin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf Anfrage mitteilte. Es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr.

Nach den Messerattacken laufen Ermittlungen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung in mehreren Fällen, Nötigung und Sachbeschädigung, hatte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zuvor verkündet.

Der junge Österreicher soll in der Nacht auf Donnerstag an zwei Tatorten in Baden fünf Personen mit einem Messer verletzt haben. Die Opfer sind 16 bis 63 Jahre alt. Als Tatmotiv wird ein Beziehungsstreit vermutet. Unter den Verletzten soll auch die Ex-Freundin (16) des Beschuldigten sein.