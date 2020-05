Mindestens 80 Tote bei Flugzeugabsturz in Pakistan

Auch von zwei Überlebenden war zuvor die Rede gewesen. Von der Unglücksstelle stieg dichter Rauch auf, der Flugzeugrumpf steckte in den Trümmern mehrstöckiger Gebäude. Die Absturzursache war ebenfalls zunächst unklar. Der Pilot soll kurz zuvor einen Ausfall beider Triebwerke per Funkspruch gemeldet haben. Die Maschine mit 99 Menschen an Bord war in Lahore gestartet und auf dem Landeanflug in Karachi.