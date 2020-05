Neuer Kabinettsvizedirektor in der Präsidentschaftskanzlei

„Markus Langer ist eine kompetente Persönlichkeit, die durch ihre langjährige Tätigkeit im Haus mit der Präsidentschaftskanzlei bestens vertraut ist, mehrere Bücher über die Präsidentschaftskanzlei publizierte und schon bisher leitende Funktionen innehatte. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Pressemitteilung.