Mayer froh über „offene, sachliche Diskussion“

Die erste große Unterredung mit der Kulturbranche seit ihrer Angelobung wird von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) positiv bewertet. „Das heutige Treffen hat gezeigt, dass es eine große Bandbreite von Fragen und auch Unsicherheiten gibt“, so Mayer in einem Statement nach der Zusammenkunft mit rund 40 Branchenvertretern am Freitag im Kulturministerium.