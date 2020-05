Zusatzkosten für Ethikunterricht knapp 50 Mio. Euro

Die Zusatzkosten für den ab 2021/22 geplanten Pflicht-Ethikunterricht für Schüler ab der neunten Schulstufe, die nicht in Religion gehen, betragen im Endausbau 2026 knapp 50 Mio. Euro pro Jahr. Dazu kommen noch Ressourcen für die Qualifizierung der Lehrer an den Pädagogischen Hochschulen, heißt es im am Freitag ausgesandten Begutachtungsentwurf (Fristende: 3. Juli).