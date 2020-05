Iranischer Führer ruft zu Vernichtung Israels auf

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei hat Israel mit dem Coronavirus verglichen und zu seiner Vernichtung aufgerufen. Khamenei äußerte sich am Freitag anlässlich des sogenannten Al-Quds-Tages, der an die Besetzung Ostjerusalems durch Israel im Jahr 1967 erinnert. International wurden die Aussagen Khameneis verurteilt, auch vom österreichischen Außenministerium.

„So mancher führt ins Treffen, dass das zionistische Regime eine Realität in der Region ist, mit der man sich arrangieren muss“, schrieb Khamenei auf seinem englischsprachigen Twitter-Account. „Heute ist Covid-19 eine Realität; sollte man es akzeptieren oder bekämpfen?! Das lange währende Virus des Zionismus wird dank der Entschlossenheit und des Glaubens der Jugend entwurzelt werden“, so Khamenei, der Israel mit einer „tödlichen, krebsartigen Gewächs“ verglich, das „entwurzelt und zerstört“ werden müsse.

Der Zerfall Israels und die „Befreiung Palästinas“ gehören seit Jahrzehnten zur außenpolitischen Doktrin des Irans. Die Besetzung Palästinas und Vertreibung von Millionen Menschen von ihrem Land bezeichnete Khamenei in seiner Rede im staatlichen Fernsehen als ein „einzigartiges Verbrechen“ in der Weltgeschichte. Mit den „Verbrechern“ der Zionisten in Israel sollte man daher mit Stärke vorgehen und nicht mit Verhandlungen, so der Ayatollah, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.