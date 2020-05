Proteste in Indien gegen Behörden nach Zyklon „Amphan“

Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 5.000 Menschen an verschiedenen Demonstrationen in der Stadt. Augenzeugen sprachen von deutlich mehr Teilnehmern.

Durch den Zyklon waren in Indien und Bangladesch mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden haben Schwierigkeiten, die Folgen des Sturms in den Griff zu bekommen und zugleich eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Nach Angaben der Stadtverwaltung könnten das Abpumpen des Wassers aus den Straßen, das Entfernen umgestürzter Bäume und die Wiederherstellung der Wasserversorgung fünf bis sechs Tage dauern.

Der Sturm traf auch Umspannwerke, wodurch es zu heftigen Explosionen in Kolkata kam. Rund 20 Menschen starben in der Stadt, viele davon durch Stromschläge in den Überschwemmungsgebieten. „Das Coronavirus hat unser Leben erbärmlich gemacht, der Zyklon ‚Amphan‘ hat es in eine Hölle verwandelt“, sagte der Leiter einer staatlichen Hochschule in der Stadt, Subash Biswas.