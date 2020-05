Grenzöffnung zu Italien: Brief an Van der Bellen von Hoteliers aus Italien

Innsbruck, Wien, Jesolo – Die Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), wonach eine Grenz­öffnung zu Italien wegen der immer noch hohen Infektionszahlen derzeit nicht zu verantworten sei, hat Kritik ausgelöst. Nun haben Alberto Maschio, Präsident des Hotelierverbands von Jesolo, und Luigi Pasqualinotto, Chef des Fremdenverkehrsverbands Jesolo Venice, einen offenen Brief an Bundespräsident Van der Bellen geschrieben, in dem es u. a. heißt: „Wir sind bereit, österreichische Touristen wieder willkommen zu heißen.“