Vatikanische Museen ab 1. Juni wieder offen

Am 1. Juni öffnen die Vatikanischen Museen wieder ihre Pforten. Auch die Päpstlichen Gärten in Castelgandolfo dürfen an diesem Tag wieder Besucher empfangen, teilte der Vatikan am Samstag mit. Hohe Sicherheitsvorkehrungen werden in den Vatikanischen Museen gelten, so ist unter anderem die Online-Reservierung obligatorisch.