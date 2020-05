Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrände in Russland

In Russland kämpfen Hunderte Feuerwehrleute bereits seit Wochen gegen Feuer in Wäldern. Nach Angaben der Forstverwaltung gab es am Samstag landesweit mehr als 50 Waldbrände auf einer Fläche von insgesamt rund 8.000 Hektar. Mehr als 1.300 Einsatzkräfte löschten demnach die Flammen. 29 Flugzeuge unterstützten aus der Luft.