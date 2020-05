Freischaffender im freien Fall: Land verwehrt Popmusik Förderung in der Krise

Innsbruck – Jo Stöckholzer fühlt sich im Stich gelassen. Der 26-jährige Innsbrucker ist freischaffender Musiker. Seit 2012 hat er zwei hochgelobte Alben und mehrere Singles veröffentlicht, stand solo und als Mitglied verschiedener Bands auf den kleinen und ganz großen Bühnen des Landes, 2016 etwa beim Nova-Rock-Festival. Seine im Innsbrucker Treibhaus mitgeschnittene Performance „Veränderung“ schaffte es bis in die britische Presse und „Geschichtsbücher“ – eine Zusammenarbeit mit der Tiroler Rapperin „Spilif“ – stand Anfang des Jahres in den iTunes-Alternative-Charts.

Für drei Monate stellte das Land jeweils 1000 Euro in Aussicht – die TT berichtete. Die Voraussetzungen für eine Einreichung waren klar: ein konkretes Projekt sowie eine einschlägige Ausbildung oder mehrjährige Arbeit im jeweiligen Fach. „Weil ich mir sicher sein wollte, hab’ ich im Kulturamt angerufen. Dort wurde mir geraten, sofort anzusuchen, dann könne ich schon Anfang Mai mit meinem Vorhaben beginnen“, sagt der Musiker.

Am 7. Mai wurde Stöckholzers Ansuchen mit Bedauern, aber ohne Angabe der Gründe abgelehnt. Erneut griff Stöckholzer zum Telefon. „Ich wollte verstehen, warum mein Projekt nicht unterstützt werden kann.“ Verwiesen wurde vornehmlich auf Stöckholzers fehlende musikalische Ausbildung. „Ja, ich habe weder am Konservatorium noch am Mozarteum studiert, aber ich arbeite seit gut zehn Jahren als professioneller Musiker und bin als freischaffend angemeldet. Selbst Fortbildungen kann ich nachweisen“, stellt dieser im TT-Gespräch klar.