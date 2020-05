Hochspannung vor VW-Urteil: „Der Dieselskandal beginnt erst jetzt“

Karlsruhe – Im Dieselskandal wird heute ein wegweisendes Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) erwartet. Das höchste deutsche Zivilgericht will erstmals über die Schadenersatzklage eines VW-Kunden entscheiden. Vertreten wird der Kläger von der Kanzlei des deutschen Anwalts Claus Goldenstein, die den Fall bis vor das deutsche Höchstgericht gebracht hat. Im TT-Gespräch erklärt Goldenstein, weshalb das Urteil auch für betroffene österreichische VW-Kunden entscheidend ist, die in Deutschland auf Schadenersatz klagen.

Claus Goldenstein: Wir vertreten bereits rund 1200 österreichische Mandanten vor deutschen Gerichten. Durch das Urteil des Bundesgerichtshofs wird in vielen Fragen Rechtssicherheit geschaffen, und das betrifft besonders auch Geschädigte aus Österreich. Für Betroffene aus Österreich bedeutet dieses zu erwartende Urteil, dass sie ab sofort und auch einfacher in Braunschweig gegen VW vorgehen können. Warum? In Deutschland ist das Landgericht Braunschweig für ausländische Klagen zuständig. Dieses Gericht hat bisher sehr konzernfreundlich entschieden. Nach dem BGH-Urteil wird aber wohl auch das Landgericht Braunschweig seine Rechtsauffassung aufgeben müssen. Aus unserer Sicht ist der Dieselskandal jedenfalls nicht zu Ende, er beginnt erst jetzt und wird die Gerichte noch viele Jahre beschäftigen.