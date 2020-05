Liberale fordern Grenzöffnung: „Braucht ein klares Signal an Europa“

Innsbruck, Berlin – Der Druck auf Kanzler Sebastian Kurz nimmt weiter zu. Von allen Seiten werden er und die Bundesregierung in Wien seit Tagen dafür gerügt, keine Perspektiven für ein baldiges Ende der Grenzkontrollen zu Italien zu eröffnen. In die lange Reihe der Kritiker gesellen sich nun auch Liberale aus Tirol, Südtirol und Bayern. NEOS, das Team K und FDP forderten gestern in einer gemeinsamen Erklärung eine rasche Öffnung des Brenners. Der aktuelle Zustand sei eine Bankrotterklärung an Europa.