USA drohen China wegen Gesetzesvorstoß in Hongkong

Die USA drohen im Streit mit China über das geplante neue Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong mit Sanktionen. Dies könne auch den Status Hongkongs als internationaler Finanzplatz gefährden. „Es sieht so aus, als ob sie Hongkong mit diesem neuen Sicherheitsgesetz praktisch übernehmen“, sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O‘Brien, am Sonntag dem Sender NBC.

Sollte dies geschehen, werde US-Außenminister Mike Pompeo Hongkong vermutlich nicht länger ein hohes Maß an Autonomie bescheinigen. „Wenn es dazu kommt, wird es Sanktionen gegen Hongkong und China geben.“ In Hongkong selbst gingen unterdessen Tausende Menschen gegen Chinas umstrittene Pläne auf die Straße.

„Jetzt ist der Anfang vom Ende, und die Zeit in Hongkong wird wirklich knapp“, sagte der Vertreter der Demokratie-Bewegung, Joshua Wong. Deswegen müssten auch inmitten der Coronavirus-Epidemie die Kräfte gebündelt werden, um dagegen zu protestieren. In den Straßen war der Ruf „Unabhängigkeit für Hongkong, der einzige Ausweg“ zu hören. Chinas regierende Kommunistische Partei lehnt eine Unabhängigkeit Hongkongs strikt ab als eine rote Linie, die nicht zu überschreiten sei. Einige Demonstranten bauten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Polizei begründete den Einsatz von Tränengas damit, dass sie mit Wasserflaschen, Regenschirmen und anderen Gegenständen beworfen worden sei. Es habe mehr als 40 Festnahmen gegeben.

Am Donnerstag hatte der chinesische Regierungschef Li Keqiang neue Gesetze und „Durchsetzungs-Mechanismen“ zur Wahrung der nationalen Sicherheit in Hongkong angekündigt. Nach einem von Reuters eingesehenen Gesetzentwurf beinhaltet das Vorhaben auch die Möglichkeit, chinesische Sicherheitsbehörden in die Sonderverwaltungszone zu verlegen. Bisher kann die Pekinger Führung nicht mit eigenen Polizisten in Hongkong aktiv werden, wo es im vergangenen Jahr zu Massenprotesten der Demokratiebewegung gekommen war. Die Proteste hatten Hongkong in die schwerste Krise seit über 20 Jahren gestürzt.