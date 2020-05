Einigung auf dreitägige Feuerpause in Afghanistan

Ghani kündigte am Sonntag zudem die Freilassung von bis zu 2.000 gefangenen Taliban-Kämpfern an und erklärte sich zu sofortigen Friedensgesprächen bereit. Die Taliban hatten am Samstag angekündigt, während der Eid-al-Fitr-Feiertage auf „offensive Einsätze gegen den Feind“ zu verzichten. Ghani begrüßte die Initiative umgehend und kündigte ebenfalls eine Feuerpause an.