Galerie im Polylog: Licht als Medium subtiler Umhüllung

Wörgl – Er habe Friedrich Biedermann schon lange im Visier, sagt Günther Moschig, der rührige „Motor“ der Galerie im Polylog, dem es immer wieder gelingt, interessante, aber hierzulande relativ unbekannte künstlerische Positionen an Land zu ziehen. Wie den gebürtigen Hopfgartner, der bei Brigitte Kowanz an der Wiener Angewandten transmediale Kunst studiert hat. Licht ist das zentrale Medium des inzwischen 45-Jährigen, was ihm als ursprünglich gelerntem Elektriker naturgemäß entgegenkommt.