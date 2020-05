Geisterhaftes Schlüsselspiel: Borussia Dortmund trifft auf Bayern München

Dortmund, München – Mehr Spitzenspiel geht gar nicht: Wenn Verfolger Borussia Dortmund heute (18.30 Uhr, live Sky) Tabellenführer Bayern München im erneut großteils verwaisten Signal Iduna Park empfängt, könnte in Sachen Titelkampf bereits eine Vorentscheidung fallen. Denn gewinnen die Bayern heute in der Höhle des hinter ihnen lauernden Löwen, könnte man in der Allianz Arena bei sieben Punkten Vorsprung den Meistersekt bereits einkühlen.

„Da braucht man kein allzu großer Prophet zu sein. Wenn wir um die Meisterschaft weiter mitspielen wollen, sollten wir gewinnen. Es sind nachher nur noch sechs Spiele zu spielen“, bestätigte auch BVB-Manager Michael Zorc. Ermutigt durch den jüngsten Aufwärtstrend erwartet Trainer Lucien Favre deutlich mehr Gegenwehr seines Teams als beim ernüchternden 0:4 in der Hinrunde – als in München noch 75.000 Fans im Stadion jubeln konnten. „Wir sind besser geworden. Wir spielen mit einem anderen System, das besser für unseren Kader ist. Und wir haben im Winter zwei Spieler verpflichtet und haben eine andere Präsenz“, sagte der Schweizer Fußballlehrer mit Verweis auf die so wirkungsvollen Transfers von Erling Haaland und Emre Can.

Apropos Haaland. Dieser führt aktuell mit 10:8. Und zwar im Fernduell mit Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski. Haaland kam erst zur Rückrunde in die Bundesliga und hat seither in zehn Liga­spielen ebenso viele Tore erzielt – und damit zwei mehr als Lewandowski. Der Pole lief allerdings wegen einer Verletzung 2020 nur achtmal auf und traf dabei ebenso häufig.

ÖFB-Duell: Stefan Lainer (Gladbach, l.) trifft auf den Tiroler Marco Friedl (Bremen). © imago images/Jan Huebner

Aber natürlich ist das Match viel mehr als nur das Duell zweier großer Torjäger. Es ist der deutsche Clásico, der in Ermangelung anderer Spitzenspiele weltweit noch stärker in den Fokus rückt. In knapp 200 FIFA-Mitgliedsländer wird das Spiel heute übertragen. Und es gibt sicher schlechtere Unterhaltung, denn das 102. Duell der Branchenriesen verspricht auch ohne 80.000 Zuschauer ein Spektakel zu werden.

„Beide sind in Top-Verfassung. Es müsste ein Superspiel werden“, orakelte Bayern-Legende Franz Beckenbauer in der Bild. Mitmachen kann beim BVB Mats Hummels, der nach Achillessehnenproblemen rechtzeitig fit wird. Nach jeweils neun Siegen in den bisherigen zehn Rückrundenspielen gehen die Dauerrivalen voller Selbstvertrauen in die Partie. Zudem präsentierten sich beide Teams zuletzt in Torlaune. 80 Treffer nach 27 Spieltagen sind dem FC Bayern zuvor noch nie gelungen. Und auch der BVB sorgte mit 74 Toren für einen Clubrekord. „Für uns ist es ein schönes Spiel, ein Spiel, das wir uns alle wünschen. Man misst sich mit den Besten“, sagte FCB-Trainer Hansi Flick, der heute auf Thiago verzichten muss. Der Bayern-Coach richtet den Fokus vor dem Duell der offensivstärksten Mannschaften der Liga auf die Defensivarbeit. „Wenn wir hinten die Null stehen haben, bin ich zufrieden“, sagte Flick. Dazu soll auch wieder David Alaba beitragen. Den ÖFB-Star lobte Flick zuletzt über den grünen Klee: „Auf der Position des Innenverteidigers ist David der aktuelle Maßstab.“ Natürlich setze er sich deshalb auch für eine Vertragsverlängerung des Wieners ein: „Jeder weiß, dass ich mir wünsche, dass so ein Spieler weiter ein Teil des FC Bayern München ist.“ Alabas Vertrag läuft noch bis Juni 2021. (t.w., dpa)