Beginn der Budgetdebatte: Finanzminister Blümel wird erneut getadelt

Wien – Ab heute wird im Nationalrat über das erste türkis-grüne Budget debattiert. Am Donnerstag wird es beschlossen – von den Mandataren der Regierungsparteien, die die Stimmenmehrheit haben. Die Oppositionsabgeordneten – jene von SPÖ, FPÖ und NEOS – wollen es nicht gutheißen. Seit Tagen monieren sie, dass ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel Ende April der EU-Kommission aktuelle Zahlen übermittelt habe, die Parlamentarier bekämen diese aber nicht. Sie sollten sich mit einem Bundeshaushalt, der vor der Corona-Krise erstellt wurde, zufriedengeben.

Die SPÖ beklagt das einmal mehr. Erneut sprechen deren Repräsentanten von einem „Fake“. Blümel habe das „Budget 2019 als Budgetprovisorium fortgeschrieben, zuerst zusätzlich vier Milliarden für den Covid-19-Hilfsfonds dazugegeben – und dann zusätzlich einen Blankoscheck für 24 Milliarden Euro“, befindet SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Nicht enthalten seien je rund zehn Milliarden für den Ausfall von Steuereinnahmen – und die Kosten der Kurzarbeit. „Insgesamt haben wir an die 50 Milliarden Euro in unserem Budget, die nicht aufgeschlüsselt sind.“ Das bedeute, dass 33 Prozent des Staatshaushalts „im Dunkeln und im Nebel“ seien. „Das hat es in der Zweiten Republik noch nie gegeben.“