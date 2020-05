Gasthof in Hippach nach Coronafall: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“

Hippach – Alle Luftdurchlässe wurden abgeklebt. Feiner, trockener Nebel aus Wasserstoffperoxid (H2O2) verteilt sich im ganzen Raum. Er dringt in alle Bereiche vor, selbst durch Textilien. Das H2O2 zersetzt sich dann zu Wasser und Sauerstoff. Eine abschließende Messung zeigt, ob der Raum wieder freigegeben werden kann. Alles klar, der Mann in der Schutzmontur nickt. Die Küche ist sauber und vor allem keimfrei. Denn vor Kurzem musste das Gasthaus Hubertus in Hippach dichtmachen. Einer der Mitarbeiter wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Schock für Inhaber und Arbeitskollegen.