Brüssels Wiederaufbauplan fußt großteils auf Zuschüssen

Wien, Brüssel – Die EU-Kommission setzt bei ihrem Corona-Wiederaufbauplan, der am Mittwoch in Brüssel präsentiert werden soll, „zum überwiegenden Teil auf Subventionen“, erklärte der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, gestern. Die EU-Kommission werde einen Wiederaufbauplan in Höhe von 500 Milliarden Euro und einen EU-Finanzrahmen im Umfang von rund einer Billion Euro vorschlagen. Deutschland und Frankreich haben vergangenen Montag mit ihrem Vorschlag für einen EU-Wiederaufbaufonds im Umfang von 500 Milliarden Euro ja bereits die Pflöcke eingeschlagen. Der Vorschlag sieht erstmals eine massive europäische Schuldenaufnahme über den EU-Haushalt vor. Die 500 Mrd. Euro sollen im Namen der EU am Kapitalmarkt aufgenommen werden und im Rahmen des mehrjährigen EU-Finanzrahmens als nicht rückzahlbare Zuschüsse an die von der Corona-Krise besonders betroffenen Krisenstaaten ausgezahlt werden. Die „Sparsamen Vier“ – Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden – legten am Samstag einen Gegenentwurf zum Merkel-Macron-Plan vor. Sie lehnen Zuschüsse ab und sprechen sich für Kredite zu günstigen Bedingungen, die von den Staaten zurückgezahlt werden müssen, aus. Die Nothilfe soll einmalig und auf zwei Jahre befristet sein. Doch selbst Bundeskanzler Sebastian Kurz, der vor einer „Schuldenunion durch die Hintertür“ warnte, deutete zuletzt Kompromissbereitschaft an.