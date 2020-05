Neue Erkenntnisse: Virologe Drosten rät, Räume mehr zu lüften

Berlin – Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sollte nach Ansicht des deutschen Virologen Christian Drosten ein stärkeres Augenmerk auf feinste Schwebeteilchen in der Luft – so genannte Aerosole – gelegt werden. Der Charité-Wissenschafter verwies am Montag im Deutschlandfunk auf wissenschaftliche Erkenntnisse und sagte, es verstärke sich der Eindruck, dass es zusätzlich zur Tröpfcheninfektion eine deutliche Komponente von Aerosol-Infektionen gebe. „Ab irgendeinem Zeitpunkt brauchen wir einfach vielleicht auch eine große Überarbeitung unserer jetzigen Richtlinien.“