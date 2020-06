Es ist nie zu spät für die Liebe: Wie man im Alter noch einen Partner finden kann

Mit dem Lied „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran“ landete Udo Jürgens 1978 einen Hit. Der österreichische Sänger teilt die Botschaft mit, dass das Leben auch nach dem Pensionsantritt weitergeht. Steht man dann aber ohne Partner da, wird es oft schwierig.

Denn der Arbeitsplatz war dafür ein guter „Angelpunkt“. „Im letzten Jahrhundert hat man sich in erster Linie über Verwandte und Bekannte kennen gelernt. Später dann über den Beruf, als mehr Frauen arbeiten durften“, erklärt Sexualtherapeutin und Klinische Psychologin Daniela Renn. So war es auch im Fall von Buchautorin Ulla Baumgartner („Märchenprinz gesucht“). „Über meinen Bildungsweg habe ich immer neue Menschen kennen gelernt. Angefangen bei dem ersten Schulball, später im Studium und dann in der Arbeit sowie bei Fortbildungen“, lässt Baumgartner die Zeit Revue passieren.