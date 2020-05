Bietergefecht um Objekte von Königin Marie Antoinette

Die in Frankreich hingerichtete Königin Marie Antoinette fasziniert weiter: Bei einer Versteigerung von Hinterlassenschaften der Österreicherin in Versailles bei Paris lieferten sich Sammler aus aller Welt am Sonntagabend Bietergefechte, wie das Auktionshaus Osenat mitteilte - mit deutlich höheren Erlösen als erwartet.