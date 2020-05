Nationalrat startet Budgetberatungen

Der SPÖ ist die opulente Budgetdebatte nicht genug. Sie bringt am Dienstag auch noch eine „Dringliche Anfrage“ in der Nationalratssitzung ein, in der sich die Sozialdemokraten ein weiteres Mal auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einschießen wollen. Klubvize Jörg Leichtfried warf dem Regierungschef etwa vor, die Unternehmen in der Coronakrise in Verzweiflung zu bringen. In Deutschland warteten diese 48 Stunden auf ihr Geld, in Österreich brauche man schon 48 Stunden zum Ausfüllen der Formulare.