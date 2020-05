130 neue Kindergartenplätze bis zum Herbst in Innsbruck

Im Stadtsenat wurden zuletzt zwei Projekte beschlossen: Zum einen werden in der Daniel-Sailer-Schule im Stadtteil Saggen eineinhalb Kindergartengruppen, also 30 bis 35 Plätze, in nicht mehr benötigten Räumen eingerichtet. Zum anderen wird der Kindergarten Siegmairstraße in Pradl um 20 Plätze auf vier Gruppen erweitert. Dafür werden Räume der Volksschule bzw. der ehemaligen Polytechnischen Schule genützt. Die neuen Gruppen sollen im Herbst starten.

In Kranebitten, wo Bedarf an einer dritten Kindergartengruppe besteht, und Wilten-West habe die Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) temporäre Lösungen mittels Containern geprüft, berichtet Mayr, jedoch mit negativem Ergebnis. In Wilten-West könnte stattdessen ein frei werdendes Geschäftslokal der IIG adaptiert werden, hier läuft die Projektentwicklung. Laut Mayrs Büroleiter Wolfgang Grünzweig ließe sich in Kranebitten architektonisch problemlos eine dritte Gruppe an den Bestand andocken, dies sei eine Frage der Finanzierung und der politischen Willensbildung.