Innsbrucker Festwochen: Möglichkeiten im Mixer

Innsbruck – Am Montag kündigten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer weitere Lockerungen für den Veranstaltungsbetrieb an. Schriftlich liegt die Verordnung aber noch nicht vor. Am Freitag tritt sie in Kraft. Bis dahin könnte es also noch dauern, bis Kunst- und Kulturschaffende alle Details auch auch schwarz auf weiß nachlesen und deren Umsetzung in Angriff nehmen können.