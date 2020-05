Grenzöffnung zu Italien: Zerreißprobe für die Euregio am Brenner

Innsbruck, Bozen, Trient – Dass Österreich die Reisefreiheit zu Italien vorerst nicht lockern möchte, wird zur Belastung für die Europaregion Tirol. Bekanntlich öffnet Italien ab 3. Juni seine Grenzen für EU-Bürger. Offiziell wollte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti heute nicht am Euregio-Treffen in Innsbruck teilnehmen, weil er Sorge hatte, bei der Rückreise in Quarantäne zu müssen. Das führte dann zur klassischen Absage „aus terminlichen Gründen“.