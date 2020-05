Klare Mehrheit unter Bundesliga-Trainern für fünf Wechsel

Zehn der zwölf Trainer sprechen sich für die Fünf-Wechsel-Möglichkeit in der Fußball-Bundesliga aus. Salzburg-Trainer Jesse Marsch wollte sich auf keine Variante festlegen, Ferdinand Feldhofer vom WAC ist dagegen. Das geht aus einer von der APA durchgeführten Umfrage vor der Saison-Fortsetzung hervor.

„Wenn es so ein anstrengendes Programm gibt, dann müssen die Spieler geschützt werden. Ihre Karrieren gehen auch nach dieser Play-off-Serie weiter“, betonte Altach-Trainer Alex Pastoor. Fünfmal zu tauschen, eröffnet den Trainern zusätzliche Varianten, wie LASK-Coach Valerien Ismael ausführte. „Zum einen ergibt sich die Möglichkeit zu rotieren, ohne dabei die Startformation gravierend zu verändern - der Spieler bleibt so im Spielrhythmus. Zum anderen bekomme ich in taktischer Hinsicht die Möglichkeit, je nach Spielstand auch bestimmte Positionen zu wechseln.“