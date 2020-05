U-Ausschuss: Sobotka sieht Debatte um seine Person gelassen

FPÖ-Chef Norbert Hofer will sich an der Debatte nicht beteiligen. „Ich beteilige mich an dieser Debatte nicht, weil ich selber als Auskunftsperson vor den Untersuchungsausschuss geladen werde“, sagte er zur APA. Er könne darüber hinaus „nicht sagen, ob Präsident Sobotka selbst noch Auskunftsperson in diesem Untersuchungsausschuss werden wird“, sagte der FPÖ-Chef, der auch Dritter Präsident des Nationalrates ist. „Aktuell steht sein Name nicht auf der Liste der Auskunftspersonen. Ob die Fraktionsführer eine Ladung des Präsidenten zu einem späteren Zeitpunkt planen, entzieht sich meiner Kenntnis.“