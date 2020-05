Edtstadler: EU-Kommission muss Coronahilfen-Bedarf erheben

Die EU-Länder sind sich laut Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) darin einig, dass Solidarität zu zeigen ist, wenn es um das nächste EU-Budget und den damit verknüpften Corona-Aufbauplan geht. Den Bedarf zu erheben, sei Sache der EU-Kommission, ist Edtstadler überzeugt, wie sie am Dienstag im Anschluss an eine informelle Videokonferenz mit ihren Amtskollegen mitteilte.

„Letztlich wissen wir alle zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie viel uns diese Krise tatsächlich kosten wird und wie viel es kosten wird, die in ganz Europa bevorstehende Rezession wieder in Wachstum umzukehren“, so die Ministerin. Ein Vorschlag von Deutschland und Frankreich beziffert die für den Wiederaufbau notwendige Summe mit 500 Milliarden Euro, die in Form von nicht-rückzahlbaren Zuschüssen vergeben werden sollen.