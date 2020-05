Meyer: „Kaum noch Politiker mit Leidenschaft für Kultur“

Hinsichtlich des „noch ohne Corona“ konzipierten Spielplans glaubt er, dass man diesen, „wie es nun aussieht, auch umsetzen“ werde können. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Termin unserer ersten Premiere, ‚Sweet Charity‘ am 13. September, einhalten können, wenn wir am 2. Juni mit den Proben beginnen. Das sind sehr gute Nachrichten“, berichtete Meyer.

Sollten die derzeit gültigen Abstandsregeln auch im September noch gelten, seien Vorstellungen unter diesen angedacht, so Meyer: „Wir haben mittlerweile das gesamte Haus vermessen. Wir haben an sich ja 1.330 Plätze. Wenn wir nun immer einen Platz auslassen und versetzt platzieren, könnten wir vor 600 Zuschauer spielen. Das ist zwar nicht einmal die Hälfte, aber wir würden auch das machen.“

Auch die laufende Saison sei „nicht ganz“ perdu: „Ich habe mich gefragt: Wenn das Publikum nicht zu uns kommen darf, weshalb gehen wir nicht zum Publikum? Wir haben so viele schöne Parks in der Nähe der Volksoper. Mein Plan ist, dort an den Juniwochenenden kleine Gratiskonzerte zu machen und das Orchester hat begeistert Vorschläge gemacht.“ Man denke etwa an ein Programm der Blechbläser, Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ oder das Salonorchester der Volksoper. „Und im Währinger-Park könnten wir am letzten Wochenende ein großes Operettenkonzert mit Gesangssolisten veranstalten. Da holen wir gerade die nötigen Genehmigungen ein. Und unsere Musiker wollen unbedingt mitmachen.“