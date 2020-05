Voller Einsatz für die Pflege der Almen in Wattenberg

Wattenberg – So geht Solidarität in den Bergen: Rund 25 fleißige Freiwillige folgten kürzlich einer Bitte der Wattenberger Bäuerinnen rund um Rosi Prem und leisteten tatkräftige Mithilfe bei der Almpflege: Im steilen Gelände der Poversalm galt es, den so genannten Weißen Germer zurückzudrängen, ein stark giftiges Weideunkraut, das sich rasch verbreitet und andere Pflanzenarten verdrängt, also die Biodiversität der Almfläche einschränkt und gefährlich für die Weidetiere sein kann.