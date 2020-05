72 Verdächtige in deutschem Missbrauchskomplex identifiziert

Gut sieben Monate nach ersten Hinweisen auf ein weitverzweigtes Pädokriminellennetzwerk haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln 72 Tatverdächtige in allen 16 Bundesländern in Deutschland identifiziert. Allein in Nordrhein-Westfalen nahmen die Behörden im sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach 32 Verdächtige ins Visier, wie der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob am Mittwoch mitteilte.

Demnach wurden bisher 44 Opfer im Alter zwischen drei Monaten und 14 Jahren identifiziert. Die Zahlen spiegelten lediglich eine Zwischenbilanz wider, sagte Jacob. „Wir sind mit den Ermittlungen beileibe nicht am Ende.“ Bei ihren Nachforschungen unter anderem in Internetforen und Chatrooms hätten die Beamte Einblicke in Straftaten gewonnen, „die das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen sprengen“. Jacob fügte hinzu: „Wir sagen den Pädokriminellen den Kampf an.“

Auch der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer nannte es wahrscheinlich, „dass sich die Fallzahlen noch weiter erhöhen werden“. Bremer zufolge erhob die Kölner Staatsanwaltschaft bisher in Nordrhein-Westfalen Anklagen gegen acht Beschuldigte. Nach den Worten des Leiters der Ermittlungskommission „Berg“, Michael Esser, wurden in diesem Monat zudem zwei weitere Tatverdächtige festgenommen, einer davon in Baden-Württemberg.

Die großangelegten Missbrauchsermittlungen hatten im vergangenen Oktober mit der Festnahme eines mutmaßlichen Täters in Bergisch Gladbach bei Köln ihren Ausgang genommen. Der Mann soll sich demnächst vor dem Landgericht Köln verantworten, wo auch noch ein weiteres Verfahren ansteht.

Das erste Urteil in dem Missbrauchskomplex wurde bereits gefällt: Das Landgericht Kleve verurteilte am Dienstag einen Soldaten zu zehn Jahren Haft und wies den 27-jährigen Familienvater auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie ein.