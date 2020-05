Sportevents mit wenigen Zuschauern zum Teil bald möglich

Ab 29. Mai ist das Betreten sämtlicher Sportstätten wieder möglich, dabei ist bei der Ausübung der Sportart ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Beim Hineingehen und in der Umkleide herrscht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, die Sportausübung darf ohne erfolgen. An der frischen Luft kann der Mindestabstand kurzfristig auch unterschritten werden, womit eben Tennis-Doppel und das Nutzen von Schwimmbahnen durch mehrere Personen wieder gestattet sind.

Für alle anderen Sportveranstaltungen gilt, dass die Zahl der maximal zugelassenen Personen wie in anderen Gesellschaftsbereichen stufenweise erhöht wird. Mit 1. Juli sind für Veranstaltungen mit zugewiesenen gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen bis zu 250 Besucher möglich, im Freiluftbereich sogar 500. Mit 1. August wird auf 500 Besucher in geschlossenen Räumen und 750 Besucher outdoor erhöht. Für Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze gilt immer die maximale Personen-Höchstzahl von 100. Dabei ist der Ein-Meter-Abstand einzuhalten, in geschlossenen Räumen ist auch ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.