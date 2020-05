Verfahren gegen LASK wegen Trainingsverstößen vertagt

Die Fußball-Bundesliga hat das Verfahren gegen den LASK wegen der verbotenen Mannschaftstrainings auf Donnerstagnachmittag vertagt. Das gab die Liga am Mittwochabend, an dem die erste Verhandlung des Senats 1 in der Causa stattfand, bekannt. Zudem zog sich ein Mitglied des Gremiums zurück, um einer schlechten Optik vorzubeugen.