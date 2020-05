Einkaufslaune hält sich in Grenzen: Tirols Handel will Gutschein für jeden

Innsbruck – Das Prinzip Gutscheine, um die Wirtschaft anzukurbeln, ist nicht neu. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will etwa von Mitte Juni bis Mitte September Wirtshausgutscheine an die Bevölkerung ausgeben, um die vom Coronavirus gebeutelte Gastronomie anzukurbeln. Auch Martin Wetscher, Tiroler Handelsobmann, will Gutscheine, sagte er gestern bei einem Online-Pressetermin. Wetscher appelliert an die Tiroler Landesregierung, „der Bevölkerung ein Budget zu geben, um zu konsumieren“. Pro Person bzw. Familie stellt sich Wetscher „50 bis 100 Euro vor“. Diese sollen „aber nur in Tirol ausgegeben werden können“.