U-Kommission zu Ischgl ist beinahe vollzählig

Wer das sei, will Rohrer vorerst nicht öffentlich machen. „Bis auf ein Mitglied steht die Kommission eigentlich“, gibt sich der Kommissionsvorsitzende gestern auf TT-Anfrage weiterhin optimistisch. Es ist just der Bereich Tourismus, für den Rohrer zumindest bis zum ges­trigen Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch keine Expertenzusage vorweisen konnte. Kandidaten seien angefragt, auf Rückmeldungen warte er: „Selbst wenn es hier noch Probleme geben könnte, so bin ich doch zuversichtlich, diese bis Anfang nächster Woche lösen zu können.“