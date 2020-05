Sängerknaben-Konzertsaal wünscht 2020/21: „Nur MuTh!“

Das erste Sängerknaben-Konzert im MuTh heißt jedenfalls: „We are back“. „Darauf freuen wir uns sehr.“ In 17 Zyklen werden 65 Konzerte angeboten. Beim „Singin‘ in the MuTh - 1001 Lied“-Zyklus soll das Publikum Lieder aus aller Welt mitsingen. Unter den weiteren Zyklen finden sich u.a. „G ́mischter Satz in the MuTh“, „Mozart in my hands“, „Kinderoper in the MuTh“ mit der Wiener Taschenoper oder Lia Pale und Mathias Rüegg (ihr neues Programm „Händel mit Care“ hat im MuTh Premiere). Kammermusik-Konzerte gibt es etwa mit den Bartolomeys, Volkhard Steude, Christian Altenburger, Johannes Fleischmann, Daniel Ottensamer und Matthias Schorn.