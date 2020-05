Trump will sich zu weiterem Vorgehen gegenüber China äußern

Inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China will sich US-Präsident Donald Trump am Freitag zum weiteren Vorgehen äußern. Das kündigte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington an. „Wir werden bestimmte Entscheidungen treffen und sie morgen diskutieren“, sagte er, ohne jedoch Details zu nennen. „Wir sind nicht glücklich mit China“, beklagte Trump.