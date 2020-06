Jeep: Europa-Compass bekommt zwei neue Benzinmotoren

Wien – Jeep hat in diesem Jahr einiges vor, was ungewöhnlich anmutet: So ist die Marke bestrebt, endlich großflächig alternative Antriebe ins Angebot aufzunehmen – gipfelnd darin, selbst den Hardcore-Offroader mit Plug-in-Hybridtechnik zu bestücken. Ein weiterer Schritt zeigt sich in der lange vorbereiteten und nun erfolgenden Produktionsverlagerung des kompakten Compass vom mexikanischen Toluca nach Melfi, das in der süditalienischen Region Basilicata liegt. Hier wird der Compass nicht nur mit der bereits zuvor skizzierten Plug-in-Hybridtechnik vom Band laufen, sondern auch mit zwei neuen Benzinofferten: Auf Wunsch wird es den Compass dann mit einem 1,3-Liter-Firefly-Vierzylinder-Turbobenziner geben – mit den Leistungsstufen 130 und 150 PS. Diese ergänzen den Diesel-Compass mit 120 PS.