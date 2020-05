Fitnessstudio, Casino oder Autokino: Die Bilder vom Eröffnungsreigen in Tirol

War es vor allem das bescheidene Wetter oder der sehnliche Wunsch nach körperlicher Betätigung? Im Fitnesscenter „Happy Fitnes­s“ in Innsbruck zeigte man sich gestern jedenfalls äußerst zufrieden mit dem Neustart nach dem Corona-Shutdown – konnte man doch zahlreiche Besucher wieder begrüßen.

Wieder am Laufband ist Thomas Weiser.

Die „Minions" und „Bohemian Rhapsody": Mit diesen beiden Streifen eröffnete gestern das Autokino in Innsbruck. Und schon die zweite Vorstellung war ausverkauft. Die Bilder flimmerten von der Leinwand. Der Ton kam aus dem Autoradio. Eine Szenerie irgendwo zwischen „retro“ und absolut „hip“.

Die „Minions" lief bei der Autokino-Premiere am Nachmittag in Innsbruck.

Paul Robert Cserer (vorne) setzte für das TT-Foto am virtuellen Roulette.

Viviane Forbrig an der Casino-Rezeption.

„Wir haben Luft nach oben“, erklärt Reuttes Burgenweltgeschäftsführer Armin Walch am Tag der Wiedereröffnung der Burgenwelt samt Highline 179 zum mäßig anlaufenden Besuch. Walch ist trotzdem guter Dinge, würde der Tourismus doch erst Mitte Juni wieder durchstarten.

Vor allem Inntaler hatten am Freitag den Weg ins Außerfern gefunden, wie an den Kennzeichen ersichtlich war. Auch im Ötzidorf in Umhausen blieb der Andrang aus.