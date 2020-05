Rauchverbot bremst Verkauf von Tabak in Österreich

Innsbruck – Das Rauchverbot in der Gastronomie bringt Rückgänge beim Verkauf von Tabakwaren von über drei Prozent, berichtet Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung. Viele Menschen würden vor allem in Gesellschaft rauchen, erklärt er sich den Trend. Schon in den Jahren zuvor seien die Verkaufszahlen von Jahr zu Jahr gesunken, allerdings nur von einem bis höchstens drei Prozent.