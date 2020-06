Lienzer Talboden: 30 Millionen für gemeinsame Sache

Die anzusiedelnden Betriebe sollen nicht wahllos im Talboden verteilt werden, sondern nach mehreren Schwerpunkten. Einmal geht es um schwere Güter wie etwa Holz. Dafür ist ein Gebiet geeignet, das über einen Bahnanschluss verfügt. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Lebensmittelproduktion mit verwandten Branchen, ein dritter der Hightech-Bereich. Wer den Lienzer Talboden kennt, kann sich in etwa ausmalen, in welchen der 15 Gemeinden diese Schwerpunktzonen liegen könnten. Dennoch bleiben die genauen Standorte vorerst geheim, sagt Oskar Januschke vom Lienzer Stadtmarketing, der federführend am Projekt beteiligt ist. „Wir wollen vermeiden, dass im Vorfeld die Preise für die betreffenden Grundstücke in die Höhe schießen.“ Die Gesamtfläche aller Schwerpunktzonen ist 66 Hektar groß.