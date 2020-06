Gemeinwohlwährung: Bioniker wollen neues Geldsystem

Innsbruck –Regierungen versuchen mit billionenschwerer Hilfe das Herunterfahren der Wirtschaft in der Corona-Pandemie auszugleichen. Für Wirtschaftstheoretiker macht die Krise die Fragilität des herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems deutlich. Für Bernd Hückstädt von der Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik droht das Finanzsystem zu scheitern, die Folge seien Masseninsolvenzen, Rekordarbeitslosigkeit und Armut. Er fordert ein zukunftsfähiges neues Geldsystem, bei dem die ökonomischen, ökologischen und sozialen Anreize in dieselbe Richtung weisen. Hückstädts Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik hat ein solches System entwickelt.

„Die neue Gemeinwohlwährung ,Gradido’ hat das Potential, weltweit Wohlstand und Frieden zu schaffen“, erklärt Hückstädt. Diese Gemeinwohlwährung orientiert sich am Vorbild der Natur. Im ständigen Kreislauf von Werden und Vergehen verlaufe in der Natur alles zyklisch, sagt Hückstädt. Nach diesem „Kreislauf des Lebens“ funktioniert auch das Ausgleichssystem „Gradido“. Dieses soll der gesamten Menschheit nicht nur „ein stabiles Auskommen, sondern sogar ein Leben in Wohlstand und friedlichem Miteinander bescheren“.